Tarım aracı şarampole devrildi: 1 ölü, çok sayıda yaralı!

Yayınlanma: 23.09.2023 - 11:16

Güncelleme: 23.09.2023 - 11:16

Sakarya'nın Akyazı ilçesi Taşyatak Mahallesi'nde gece saatlerinde Ergün Yazıcı'nın kontrolünü yitirdiği tarım aracı, yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, aynı aileden sürücü Ergün Yazıcı, Emine Yazıcı, Erkin Yazıcı ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Emine Yazıcı, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.