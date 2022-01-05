'Taş atma' dedi, sonrası korkunç
Adana'da, ortaokul öğrencisi M.M.T (13) okula taş attığı için uyardığı, yabancı uyruklu N.D. (15) tarafından sırtından bıçaklandı.
Adana'da, 29 Aralık günü saat 14.30 sıralarında Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi Ahmet Cevdet Çamurdan Ortaokulu´nun önünde kan donduran bir olay meydana geldi.
"OKULA TAŞ ATMAYIN CAMLARI KIRACAKSINIZ"
M.M.T isimli 13 yaşındaki çocuk, arkadaşlarıyla okuldan çıkarken binaya doğru taş atan birkaç çocuk gördü. M.M.T. ve arkadaşları taş atan çocukları, "Camları kıracaksınız, taş atmayı bırakın" diye uyarınca tartışma yaşandı.
SIRTINDAN BIÇAKLADI
Tartışmanın ardından evlerine doğru yürüyen M.M.T, arkasından koşup gelen diğer gruptan N.D. tarafından sırtından bıçaklandı.
HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR
Yaralı M.M.T., bir süre yürümeye devam edip daha sonra yere yığıldı. Çevredekilerin çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırılan M.M. T., yoğun bakıma alındı. Tedavisi süren M.M.T´nin sol akciğerinin söndüğü, hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.
ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI
Polis tarafından yakalanan şüpheli N.D., İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü´ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan N.D., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
"ÇOCUK ÇOÇUĞA BUNU YAPAR MI?"
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde tedavisi süren M.M.T.'nin dayısı Mustafa Kemal T. (40), yeğeninin okulun camlarını taşlayan çocukları uyardığını belirterek şunları söyledi:
"Oradaki kısa süreli tartışmanın ardından dönüp evine giderken sol kürek kemiğinin arkasından bıçaklanıyor. Sağlık durumu iyi değil. Hayati tehlikesi sürüyor. Sabırla bekliyoruz. Akciğerinin bir kısmının söndüğü söylendi. Beni üzen, bir çocuğun diğer bir çocuğa bunu yapabiliyor olmasıdır. Hangi ruh haliyle bunu yapar? Yaşı küçük olabilir ama sonuna kadar şikayetçi olacağız. Gereken cezayı almasını istiyoruz."
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