Tavuktan kurt çıktığını söyledi, Beypiliç firması cevap verdi
Van'da oturan bir yurttaş, aldığı tavuğun içinden kurt çıkmasıyla şaşkına döndü. Beypiliç firmasından ise şikayet üzerine yapılan açıklamada, “Yapılan incelemeler sonucunda şikayete konu ürün dondurulmuş olup, herhangi bir kokuşma ve kurtlanma mümkün değildir” denildi.
Van’da oturan Yakup D. aldığı tavuğu eve gelince paketinden çıkardı. Tavuğun kötü koktuğunu fark eden Yakup D. dikkatle incelediğinde ise şaşkına döndü. Tavuğun içinde çürüme ve kurtlanma olduğunu fark eden Yakup D. durumu hemen sosyal medyaya taşıdı.
Bozuk ve kurtlu tavuğun fotoğrafını çeken Yakup D. sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Beypiliç tavuk aldım. İki butta koku çürüme, birinde simsiyah kurt gördüm. Resimlerini çektim” dedi.
Konuyla alakalı merkezi Bolu’da bulunan Beypiliç
firmasından açıklama geldi. Şikayete istinaden gerekli inceleme ve
araştırmaların yapıldığını belirten Beypiliç, “Damızlık tavuk üretim prosesi ve
şikayet ekinde göndermiş olduğunuz görseller incelenmiştir. Yapılan incelemeler
sonucunda şikayete konu ürün dondurulmuş olup, herhangi bir kokuşma ve kurtlanma
mümkün değildir. Yaşamış olduğunuz durumdan ötürü özür diler, müşteri
memnuniyeti yönetim sistemimiz gereği mağduriyetinizin giderilmesi için ilgili
bayimizin tarafınızla irtibata geçeceğini bilmenizi isteriz” denildi.
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