Tayfun Kahraman madde madde anlattı: 'Peki, şimdi ne yapacağız?'

Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 13:47

Güncelleme: 24 Şubat 2023 - 13:47

Gezi Davası'ndan tutuklu bulunan şehir plancısı Dr. Öğretim Üyesi Tayfun Kahraman, 6 Şubat depremlerinden sonra ne yapılması gerektiği ve alınması gerektiği önlemlere dair sosyal medya hesabından avukatları aracalığıyla açıklama yaptı.

"AFET DÖNÜŞÜMÜ KAVRAMINI GELİŞTİRECEĞİZ"

Twitter'dan yaptığı paylaşımla, alınması gereken tedbirleri madde madde sıralaya Kahraman, "Rant odaklı, kentsel dönüşümü dayatan 6306 sayılı Afet Kanunu'nu çöpe atacak; her karış kent toprağını imara açılacak arsa olarak gören, yoğunluğu arttırıcı gayrimenkul geliştirme projeleri yerine, dayanıklı kentler yaratmak üzere afet öncelikli bir dönüşüm sağlayacağız" dedi.

Kahraman, "Bugüne kadarki tecrübeler sonucunda herkesin aklında rantla özdeşleşmiş olan kentsel dönüşüm kavramını bırakarak, afet dönüşümü kavramını geliştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Kahraman'ın 14 maddeden oluşan açıklaması şöyle:

1. Öncelikle kamusal görevlerimizi ertelemeden bilimin sesine kulak vereceğiz.

2. Tüm deprem bölgelerinde mikro bölgeleme çalışmalarını yaparak zemin durumuna göre imar planlarını yenileyecek ya da revize edeceğiz.

3. Rant odaklı, kentsel dönüşümü dayatan 6306 sayılı Afet Kanunu'nu çöpe atacak; her karış kent toprağını imara açılacak arsa olarak gören, yoğunluğu arttırıcı gayrimenkul geliştirme projeleri yerine, dayanıklı kentler yaratmak üzere afet öncelikli bir dönüşüm sağlayacağız.

4. Bugüne kadarki tecrübeler sonucunda herkesin aklında rantla özdeşleşmiş olan kentsel dönüşüm kavramını bırakarak, afet dönüşümü kavramını geliştireceğiz.

5. Müteahhitlik sistemi için sağlam bir yasal ve teknik çerçeve kuracak, parası olanın değil yetkin uzmanlığı olanların kamu denetiminde değer ürettikleri bir faaliyet alanına çevireceğiz.

6. Mühendislik ve mimarlık hizmetleri ile yapı denetim sisteminde kamu kurumları ve meslek odalarının denetimlerini arttıracağız.

7. İmar mevzuatındaki eksikleri giderecek ve kapsamlı şekilde yenileyeceğiz.

8. Deprem bölgelerinden ve eski yapılardan başlayarak tüm yapı stokumuzu tarayacak, deprem davranışlarına göre önceliklendirerek müdahale programları hazırlayacağız.

9. Ekonomik sorunlar nedeniyle deprem karşısında kendini güvensiz hisseden yurttaşların ihtiyacı olan yapısal müdahaleleri kamu kaynakları ile gerçekleştireceğ iz.

10. Kiracıların dayanıklı ve sağlıklı konuta erişim haklarını düzenleyeceğiz.

11. Kademeli güçlendirme sistemi ile depremde yapılar hasar görse de çökmelerini engelleyecek, insanlarımızın hayatta kalmalarını sağlayacağız.

12. Afet yönetimini mevcut piramidal hiyerarşi yerine herkesin koordineli olarak katılacağı ağ biçimli bir yapıda yeniden kurgulayarak afet planlarını yenileyeceğiz.

13. Afet eğitimini okullarda zorunlu hale getireceğiz.

14. En önemlisi, doğal afetlerin doğal olmayan sonucu olarak kitlesel ölüm ve yıkımlarla kaybettiğimiz en temel insan hakkı olan yaşam hakkımız, savunmak, güvenli, sağlıklı ortamlarda insanca yaşamak için otoriter yönetim karşısında ortak aklı ve bilimi egemen kılarak demokrasi, adalet ve özgürlük temelinde bir yönetim sistemini inşa edeceğiz.

Yaşanması muhtemel deprem de dahil olmak üzere bütün afetler karşısında ancak bu şekilde hazır olabiliriz. Evet, listemiz çok uzun, bizi ülke olarak zorlu bir görev bekliyor. Fakat bir sonraki depremde aynı acıları yaşamak istemiyorsak başka şansımız yok.

Kahramanmaraş depremine hazırlıksız yakalandık ama sonrasındaki dayanışma ve işbirliğini bu kez deprem öncesinde göstererek bir daha bu acıları yaşamayacağız.

Dr. Öğr. Üyesi Tayfun Kahraman / Silivri 9 No'lu/ A-47.