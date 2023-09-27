Tedavi için gittiği hastanede arkadaşını darbetti
Bursa'nın İnegöl ilçesinde İsmail K. (20), soğuk algınlığı nedeniyle gittiği Devlet Hastanesi'nde tedavi olmak için sıra beklerken tartıştığı arkadaşı Özcan K.(21) tarafından darbedildi. Aldığı darbelerle yaralanan İsmail K., tedavisinin ardından Özcan K. ile birlikte gözaltına alınırken, kavga anı bir vatandaşın cep telefonuna saniye saniye yansıdı.
Burhaniye mahallesindeki İnegöl Devlet Hastanesi Acil servis girişinde soğuk algınlığı nedeniyle hastanenin acil servisine birlikte gelen Özcan K. ve İsmail K., muayene için sıra bekledikleri sırada aralarında tartışma çıktı.
SİLAH DOĞRULTTU
Birbirlerine yüksek sesle hakaret ve küfür eden iki arkadaş daha sonra kavga etti. Yaşanan arbede sırasında İsmail K., yanında getirdiği tabancayı arkadaşına doğrulttu, ardından darbetti.
YAKINLARI DA DAHİL OLDU
Bu sırada iki tarafın yakınları da olaya dahil olunca gerginlik arttı. Çevrede bulunan hasta ve yakınlarının ihbarı ile olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, kavgayı güçlükle sonlandırdı.
İKİSİ DE GÖZALTINDA
Kavga sırasında aldığı darbelerle yaralanan Özcan K. tedavisinin ardından İsmail K. ile birlikte gözaltına alındı.
Kavga anı ise bir hasta yakını tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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