Tekirdağ'da 'asayiş' operasyonu: 6 gözaltı
Tekirdağ'da, kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, aranan şüphelilerin yakalanması için düzenlenen operasyonda, 6 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ilçesine bağlı Aydoğdu ve Karadeniz mahallelerinde sabah saatlerinde asayiş operasyonu düzenledi.
SİLAHLARA EL KONULDU
2 mahallede önceden belirlenen 16 adresteki aramalarda; ruhsatsız 1 tabanca, 3 av tüfeği, silahlara ait mermiler ele geçirildi.
Operasyonda hakkında arama kararı bulunan 2 kişinin de aralarında bulunduğu 6 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.
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