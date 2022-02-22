Tekirdağ'da Erdoğan'ın afişlerini yırtan şahıs gözaltına alındı
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın billboardlarda bulunan afişlerine zarar veren kişi, gözaltına alındı.
Tekirdağ’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın billboardlardaki afişini yırtan şahıs gözaltına alındı.
Olay, Kapaklı ilçesi İsmetpaşa Mahallesi 61. Sokak'ta meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Kapaklı Belediyesi'ne ait reklam panosunda asılı bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın afişi, Y.S. adlı bir şahıs tarafından yırtıldı. Emniyet ekiplerinin yaptığı kamera incelemesi sonucu kimliği tespit edilen Y.S. gözaltına alındı.
Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı.
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