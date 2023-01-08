TIR, yol kenarında bekleyen otomobile çarptı: Abla-kardeş kurtarılamadı
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, yol kenarında park halinde bulunan otomobile TIR'ın çarptığı kazada Şerafettin Gülmez ve ablası Birgül Akça yaşamını yitirdi, eşi Sevil Gülmez ise ağır yaralandı.
Alaşehir- Salihli karayolu Piyadeler mevkisinde, önceki gün saat 22.00 sıralarında Salihli yönüne doğru ilerleyen A.K. (41) yönetimindeki 16 AH 812 plakalı TIR, yol kenarında park halinde bulunan 45 K 0627 plakalı otomobile çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle otomobil metrelerce sürüklenerek hurdaya dönerken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
KURTARILAMADILAR
Kaza yerine gelen polis ve jandarma ekibi çevre güvenliğini alırken, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde ise otomobildeki Şerafettin Gülmez ve ablası Birgül Akça'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Yaşamını yitiren Şerafettin Gülmez'in eşi Sevil Gülmez’in ise ağır yaralandığı tespit edildi.
Sevil Gülmez, kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alınırken, Şerafettin Gülmez ve ablası Birgül Akça'nın cansız bedeni ise kaza yerindeki incelemenin ardından morga götürüldü.
TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA
Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, yara almadığı belirlenen TIR sürücüsü A.K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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