Tıra arakadan çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi öldü

05 Aralık 2021 Pazar, 12:02

Kaza, Burdur-Antalya Karayolu Uğurlu köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Burdur’dan Antalya istikametine seyir eden İbrahim Alan (30) yönetimindeki 03 LD 193 plakalı hafif ticari araç, aynı istikamette seyir halinde olan Tufan Yavuzcan idaresindeki15 AB 129 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalede bulunulan sürücü İbrahim Alan, Asım Karakoç (42), Süleyman Yumuk (33) ve Doğan Alan’ın (33) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekipleri 4 kişinin cansız bedenlerini sıkıştıkları araçtan çıkardı. Olay yeri incelemelerinin ardından 4 kişinin cenazeleri Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.