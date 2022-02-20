TKDF: Ev içi şiddetin yüzde 62,2'si eşler tarafından uygulandı
Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu’nun (TKDF) Ev İçi Şiddet Acil Yardım Hattı Ocak 2022 raporuna göre; aile içinde şiddet uygulayan eşlerin oranı arttı. TKDF, ocak ayında, ev içi şiddetin yüzde 62,2 oranında eşler tarafından uygulandığını açıkladı.
Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF), Ev İçi Şiddet Acil Yardım Hattı Ocak 2022 verilerini açıkladı. Buna göre; ocak ayında Acil Yardım Hattı'na 491 çağrı geldi. Bunlardan 134'ü 'vaka dosyası' haline getirildi. Çağrılardan 88'ine hukuki bilgilendirme yapılırken 40 çağrı karakola yönlendirildi. 11 çağrıda ise sığınak talebinde bulunuldu.
Gelen çağrılara göre; aile içi şiddeti uygulayanların yüzde 62,2'si eşler, yüzde 18,8'i diğer aile bireyleri oldu. Ocak ayında, şiddet uygulayan eşlerin oranı arttı Aile içi şiddet uygulayan eşler, Aralık 2021'de yüzde 59,2 ve Kasım 2021'de yüzde 50,5 olarak açıklanmıştı.
ŞİDDET GÖREN 10 KİŞİDEN 9'U KADIN
Raporda şu değerlendirmeler yapıldı:
"Ev İçi Şiddet Acil Yardım Hattı’na gelen çağrıların önemli çoğunluğu İstanbul’dandır.
Bir önceki aya göre, İstanbul’dan gelen çağrılar artmış ve 67’ye ulaşmıştır. İstanbul’u Ankara 24, Aydın 11, Diyarbakır 9 çağrıyla izlemiştir.
Ocak ayı içerisinde Ev İçi Şiddet Acil Yardım Hattı’na gelen ihbarlarda belirtilen ev içi şiddete maruz kalanların yaşları 12 ile 46 arasında değişmektedir. İhbarlar göstermektedir ki ev içi şiddet gören her 10 kişiden 9’u kadınlardır (yüzde 93,8). Geri kalan kısımda ise evdeki çocuklar şiddet görenlerin çoğunluğunu oluşturmaktır. Ev içi şiddete maruz kalan erkeklerin oranı ise ocak ayında yüzde 0,9’dur."
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