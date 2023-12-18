Tokat’ta aranan 33 şüpheli yakalandı

Yayınlanma: 18.12.2023 - 17:15

Güncelleme: 18.12.2023 - 17:15

Tokat İl Jandarma Komutanlığı tarafından "JASAT Mercek-2 Operasyonu" gerçekleştirildi.

Yapılan operasyonda başta cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, dolandırıcılık, kadına karşı tehdit suçları olmak üzere 15 ayrı dosyadan, 33 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan bir şahsın da aralarında bulunduğu toplam 33 şahıs İlçe Jandarma komutanlığı ve JASAT dedektifleri tarafından yakalandı.

Yakalanan şahıslar adli mercilere teslim edildi.