Kastamonu'da 'Mercek-2' operasyonu: 68 kişi yakalandı

Yayınlanma: 18.12.2023 - 11:09

Güncelleme: 18.12.2023 - 11:10

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT dedektifleri tarafından haklarında yakalama kararı bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu çerçevede, "Şehit Uzman Jandarma Serdar Dağ Mercek-2" ismi verilen operasyon çerçevesinde çok sayıda adrese operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 68 şahıs yakalandı.

Gözaltına alınan şahıslardan 9 ayrı suçtan 20 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan Y.A., 'ateşli silahları ve mermileri satın alma, mala zarar verme' suçundan 6 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan B.K., ‘açıkta bırakışmış eşya hakkında hırsızlık’ suçundan 5 yıl hapis cezasıyla, cezaevi firarisi olarak aranan S.S., ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma’ suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan E.M., ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma’ suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan E.Ş., ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma’ suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan V.T., ‘kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak’ suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası ile aranan Ş.Ö ve 19 ayrı suçtan aranan Ş.Ş. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.