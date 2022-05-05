Tokat'ta mayıs ayında kar yağdı

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde, yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

DHA
05 Mayıs 2022 Perşembe, 11:57
Tokat'ta mayıs ayında kar yağdı
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Tokat’ta aralıklarla devam eden yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü.

Başçiftlik ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı görüldü. Mayıs ayına rastlayan kar yağışıyla bölge kısa sürede beyaza büründü.

Gece saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası hava sıcaklığının da düşmesiyle bölgedeki çiftçilere zirai don uyarısı yapıldı.


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