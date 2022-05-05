Tokat'ta mayıs ayında kar yağdı
Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde, yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.
Tokat’ta aralıklarla devam eden yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü.
Başçiftlik ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı görüldü. Mayıs ayına rastlayan kar yağışıyla bölge kısa sürede beyaza büründü.
Gece saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası hava sıcaklığının da düşmesiyle bölgedeki çiftçilere zirai don uyarısı yapıldı.
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