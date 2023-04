Toplumsal cinsiyet eşitliği için kadınlar sırt sırta verdi

Yayınlanma: 11.04.2023 - 11:36

Güncelleme: 11.04.2023 - 11:36

EGİKAD aylık üye toplantısı gerçekleşti. Açılış konuşmasını EGİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Şahika Yörükoğlu Aşkıner yaparken, dernek olarak kadının sesini daha fazla duyurmak için çaba gösterdiklerini söyledi.

“TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM”

Kadının hayatın her alanında etkin olması için siyasi karar alma mekanizmalarında da yer almasının şart olduğunu ifade eden Aşkıner, “Kadınlar öncelikle mesleki ve sektörel olarak faaliyet gösterdikleri alanlardaki kurumların yönetimlerinde yer almalı. Birçok sivil toplum örgütlerinde de çalışarak hayata imzalarını atmaları gerekiyor. Sonrasında da hangi parti olursa olsun siyasete girip, Meclis’teki kadın oranının ilk etapta yüzde 17’lerden yüzde 40’lara çıkmasını sağlamaları gerekiyor. İktisat Kongresi kapsamında düzenlenen Kadın Kongresi’nde de firmalarda kadınların yüzde 50’den fazla hisseye sahip olmalarını ve bunun için kadınlara özel teşvikler çıkarılmasını gündeme getirmiştim. Toplumsal cinsiyet eşitliği hayatın her alanında sağlanmalı. Biz de kadınlar olarak bunun mücadelesini vermeliyiz” ifadelerini kullandı. EGİKAD’ın yaptığı projeler sonrası derneğe ilginin arttığını, nisan ayında 5 yeni girişimci iş kadınının daha derneklerine üye olduğunu belirten Aşkıner, EGİKAD’ın büyümeye devam ettiğini söyledi.

GÜRLER: KADINLAR HAYATIN HER ALANINDA OLMALI

EGİKAD Başkanı Şahika Aşkıner’in açılış konuşmasının ardından sunumunu yapan KAGİDER üyesi Psikolog Meltem Gürler davet için EGİKAD’a teşekkür etti. Boğaziçi Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra uzun yıllar reklamcılık sektöründe hizmet verdiğini sonrasında Psikoloji eğitimi alarak Psikolog olduğunu ifade eden Gürler, hayatın her alanında kadınların ön planda olması için çalıştığını söyledi.

Kadınların hayatta öne çıkmaları için onlar hakkında kararların alındığı siyasette de yer almasının bir zorunluluk olduğuna inandığını belirten Gürler, “Ben de bu düşünce ile 2020 yılında kurulan Deva Partisi’ne katılma kararı aldım. Aydın doğumlu olduğum için Deva Partisi’nin Aydın İl Başkanı olarak görev yapıyorum. Kadınlar hayatın her yerinde olmalı. Özellikle STK’larda yer almaları onların gelişimine önemli katkılar sağlıyor. Kadınlar asla mücadeleden vazgeçmemeli. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için her zaman çalışmalıyız. Ben çok iyi bir eğitimin ardından başarılı bir girişimci oldum. 40’lı yaşlarda üniversiteye geri dönüp Psikoloji eğitimi aldım. Son 3 yıldır da siyasetin içinde yer alıyorum. Ne yazık ki bütün kadınlar benim gibi şanslı değiller. Ben şu anda bütün kadınların iyi bir eğitim alarak hayatın her alanında erkeklerle omuz omuza çalışması için mücadele ediyorum. Bütün kadınların da bu konuda çalışmaları gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.