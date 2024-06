Torununa cinsel istismardan yargılanan dedeye 10 yıl hapis

Yayınlanma: 19.06.2024 - 14:59

Güncelleme: 19.06.2024 - 14:59

Yüreğir ilçesinde ailesiyle yaşayan M.E., iddiaya göre dedesi M.E.’nin cinsel istismarına uğradı. Dedesinin farklı günlerde vücuduna dokunduğu ve öptüğü istismar anlarını ses kaydına alan M.E., durumu kız kardeşleri M.E. ve C.E.’ye anlattı. Dedesinin istismarda bulunmaya devam ettiği M.E., bu süreçte intihara kalkıştı. Bunun üzerine kız kardeşler 20 Temmuz 2022’de ellerindeki ses kaydı ile Cumhuriyet savcılığına giderek suç duyurusunda bulundu. Gözaltına alınan M.E., tutuklanarak cezaevine kondu.

M.E. hakkında Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde torunu M.E.’ye cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla dava açıldı. M.E., karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Dedesinin cinsel istismarına uğradığı iddia edilen M.E., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile Adana Adli Görüşme Odrası’nda sosyal hizmetler uzmanı huzurunda verdiği ifadesinde olayı ayrıntıları ile anlattı.

“BAŞINDAN ALNINDAN ÖPTÜM”

Sanık M.E. ise savunmasında torununun iddialarının asılsız olduğunu öne sürdü. M.E.’yi de diğer torunlarını öptüğü gibi başından ve alnından öptüğünü söyleyen M.E., “Torunum bu olaylar ortaya çıkmadan bir ay önce ağabeyi kendisine tokat attığı için intihara kalkışmıştı. Ben neden hakkımda böyle bir şikayette bulunduğunu bilmiyorum. Ben babasına onun intihara kalkıştığını şikayet ettiğimi düşündüğü için benim hakkımda asılsız iddiada bulunduğunu düşünüyorum” dedi.

ABLA: TANIK OLDUM

Tanık olarak dinlenen M.E.’nin ablası M.E. ise dedesinin daha önce de kız kardeşine cinsel içerikli davranışlarda bulunduğuna tanık olduğunu söyledi. M.E., “Dedem beni gördüğünde yapmıyordu. Ne zaman birine yeltenecek olsa beni görünce yapmıyordu. Gözümle görmemiş olmakla birlikte sanığın kuzenlerime de sarkıntılık ettiğini duydum. Delil olmadığı için hiçbir zaman suç duyurusunda bulunamadım. Sanık bana sarkıntılık yapmıyordu, çünkü benden korkuyordu. Olaydan birkaç hafta önce kardeşim M.E. intihara teşebbüs etti. Olay günü beni ağlayarak aradı elinde ses kayıtları olduğunu söyledi. Elimizde ses kaydı delili olduğu için suç duyurusunda bulunduk” dedi.

“ERKEĞİ ŞİKAYET EDERSEN ANNESİNİ, BABASINI ÖLDÜRÜRLER”

Tanık C.E. de dedesinin, kolu ve dirseğiyle ablası M.E.’nin vücuduna dokunarak cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Ablasının da daha sonra kendisine dedesinin cinsel istismarda bulunduğunu anlattığını ifade eden C.E., “Ablam olayı öğrenmiş olacak ki, dedem de bizdeyken bir gün evde topluca otururken, hastanede olan bir olayı anlatıyormuş gibi, ‘Allah bu erkeklerin belasını versin şikayetçi olmak gerekiyor’ gibi şeyler söyleyerek dedeme mesaj vermeye çalıştı. Dedem de ‘o kadar kolay değil, erkeği şikayet edersen adamın annesini, babasını öldürürler’ diyerek gizliden ablamı ve bizi kendisini şikayet etmememiz için tehdit etti. Dedemin bana yönelik koluyla dirseği ile temas ettiği oluyordu” dedi.

SAVCI: CEZALANDIRILSIN

Cumhuriyet savcısı da esas hakkındaki mütalaasında, sanık M.E.’nin 18 yaşından küçük olan torunu M.E.’ye karşı cinsel istismarda bulunduğunu belirterek cezalandırılmasını ve tutukluluğunun devamını talep etti. Mahkeme heyeti oy çokluğu ile sanık M.E.’yi ‘Çocuğun cinsel istismarı’ suçundan önce 8 yıl hapis cezasına mahkum etti. Sanığın, mağdurun dedesi olması nedeniyle cezası 12 yıl hapis cezasına çıkarıldı. Sabıkasız olması, yargılama sürecindeki davranışları lehine takdiri indirim sebebi kabul edilerek sanığın cezası 10 yıla indirilip tutukluluğunun devamına karar verildi. Ayrıca, sanığın diğer torunu C.E.’ye de cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulması kararlaştırıldı.

Oy çokluğu ile alınan karara, sanığın avukatları itirazda bulundu.