Traktör dere yatağına devrildi: Sürücü yaralandı

Siirt’in Kurtalan ilçesinde dere yatağına devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.

Traktör dere yatağına devrildi: Sürücü yaralandı
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 28.01.2025 - 16:54

İlçeye bağlı Kayabağlar beldesinde Bapir Özlük yönetimindeki traktör, demir korkulukları kırarak dere yatağına düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

SÜRÜCÜ YARALANDI

Sağlık ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılan yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kurtalan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


Etiketler: #Siirt

İlgili Haberler

Siirt'te karbonmonoksit zehirlenmesi: 3 kardeş hastaneye kaldırıldı!

Siirt'te karbonmonoksit zehirlenmesi: 3 kardeş hastaneye kaldırıldı!
Siirt'te şiddetli rüzgar otobüs durağını devirdi!

Siirt'te şiddetli rüzgar otobüs durağını devirdi!
Siirt'te hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı!

Siirt'te hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler