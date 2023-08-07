TTB'den 'Kahramanmaraş depremi' açıklaması: 'Rantı değil, insan yaşamını önceleyen politikalar...'

Yayınlanma: 07.08.2023 - 13:15

Güncelleme: 07.08.2023 - 13:15

Türk Tabipleri Birliği (TTB), on binlerce yurttaşın yaşamını yitirdiği 6 Şubat’ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin 6. ayına ilişkin açıklama yaptı.

Birliğin sosyal medya hesabında yapılan açıklama şöyle:

“6 Şubat depremlerinin üzerinden 6 ay geçti. Depremlere karşı alınmayan önlemler, resmi verilere göre 50 bini aşkın insanın yaşamını yitirmesine yol açarken 7,5 milyon kişiyi de evsiz bıraktı. Yaşanan yıkım ise koruyucu sağlık hizmetleri ve güçlü birinci basamağın önemini ortaya koyarken tüm sağlık kurumlarında olduğu gibi birinci basamak sağlık kuruluşlarının da deprem gibi olağandışı durumlara dayanıklı olması gerektiğini bir kez daha hatırlattı. Rantı değil, insan yaşamını önceleyen politikalar bir an önce hayata geçirilmelidir. Başta hekimler/sağlık emekçileri olmak üzere depremlerde yaşamını yitirenleri saygıyla anıyoruz. TTB olarak deprem bölgesindeki çalışmalarımıza devam ediyor ve herkesi dayanışmayı büyütmeye çağırıyoruz.