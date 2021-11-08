Tunç Soyer: Doğayla uyumlu uygarlık insanlığın en temel konusu

08 Kasım 2021 Pazartesi, 15:13

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi desteği, Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı (EGEV) ve O¨zgencil Grup is¸ birliği ve çok sayıda oda, borsa ve sivil toplum kuruluşunun katkılarıyla bu yıl beşinci kez düzenlenen Ege Ekonomik Forumu’na katıldı. “Yeşil bir Gelecek için: Şimdi” başlığıyla çevrim içi yapılan forumun açılış bölümünde Başkan Tunç Soyer’in yanı sıra İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı (EGEV) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Susam, Özgencil Grup Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Özgencil ve iş dünyasının çok sayıda temsilcisi yer aldı.

Başkan Tunç Soyer, sözlerine İskoçya’nın Glasgow kentinde düzenlenen 26. BM İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'ndaki (COP26) notlarını aktararak başladı. Başkan Soyer, “İnsanlığın iklim kriziyle mücadelesini daha da büyütmek için dünya liderlerinin, yerel yönetimlerin, özel sektör ve sivil toplumun buluştuğu COP26, belki de insanlık tarihinin en önemli buluşmalarından biri. Glasgow’da şunu gördüm: İnsanlık artık iklim krizini kırıntılar vererek çözemeyeceğini anlamış durumda. Doğayla ilgili meseleler yakın bir zaman öncesine kadar onlarca konudan herhangi biri, belki de en önemsiziydi. COP26’da da açık bir şekilde gözlemlediğim üzere, bu durum tümüyle tersine döndü. Doğayla uyumlu bir uygarlık kurmak, artık insanlığın en temel konusudur” diye konuştu.

“UMARIM TÜRKİYE İKLİM DEVRİMİNİ ISKALAMAZ”

Başkan Soyer, “Ekonomi de, ticaret de, siyaset de bundan sonra dünya genelinde iklim kriziyle birlikte ele alınacak. Türkiye’nin ve İzmir’in bu değişimin gerisinde kalma şansı yok. Tersine bu soruna karşı gelişen küresel çözümlerin ne kadar hızlı ve ne kadar fazla parçası olursak, o kadar iyi. Şimdi insanlık, İklim Devrimi’ni yapmaya hazırlanıyor. Dilerim ülkemiz, bu büyük değişimi, İklim Devrimi’ni ıskalamaz. Beyin göçü vermeye devam etmez. Yeşil Mutabakat kuralları karşısında ezilmez” dedi.

İklim krizinin çözümünde yerel yönetimlerin sorumluluğundan söz eden Soyer, “Hepinizin bildiği gibi, ben de seçim beyannamemden başlayarak İzmirlilere doğayla uyumlu ve iklim krizine dirençli bir şehir vaat ediyorum. Bunu nasıl başaracağımızı, geçtiğimiz Nisan ayında lansmanını yaptığımız İzmir’in Doğayla Uyumlu Yaşam Stratejisi’nde adım adım anlatıyoruz. Avrupa Kalkınma Bankası’nın hibe desteğiyle hazırladığımız ve uluslararası normlarla uyumlu iki eylem planı, İklim ve Yeşil Şehir eylem planlarımız bu stratejinin temelini oluşturuyor. Belediye meclisimizin bir yıl önce onayladığı bu eylem planları, bugün COP26’da tartışılan birçok yenilikçi projeyi kapsıyor. Yaptığımız çalışmalar İzmir’in iklim kriziyle mücadelede daha şimdiden dünyanın önde gelen şehirleri arasında yer almasını sağlıyor. Görev yaptığım sürece bu konudaki kararlılığımı art ırarak sürdüreceğimi bir kere daha ifade etmek isterim. Çünkü bir belediye başkanının asla unutmaması gereken şey, yönettiği şehri gelecek nesillerden emanet aldığıdır. Ben, gelecek nesillere yaz günlerinde kavrulan beton sokaklar veya en küçük yağmurda su basan caddeler değil, yaşam kalitesi yüksek bir İzmir bırakmak istiyorum. Bu nedenle gündelik projelere değil, zor da olsa, bilimsel temelleri olan kalıcı çözümlere yatırım yapıyorum” ifadelerini kullandı.