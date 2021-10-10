Tunç Soyer: Hasta bir gezegende yaşıyoruz

10 Ekim 2021 Pazar, 12:24

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “İklim Değişikliği ve Arıcılık” konulu çalıştay Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde (AASSM) yapıldı. İklim krizinin arıcılık üzerine olumsuz etkilerinin masaya yatırılıp çözüm yollarının arandığı çalıştayda konuya ilişkin bilimsel sunumlar yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “Başka Bir Tarım Mümkün” vizyonu doğrultusunda yürüttüğü çalışmalara paralel olarak dünyanın en verimli arıcılık coğrafyalarından birine sahip Türkiye’de sektör için iklim değişikliğine duyarlı politikaların gerekliliği tartışıldı.

Programa akademisyenler ve uzmanların yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, İzmir Köy Koop Birliği Başkanı Neptün Soyer ile kooperatif temsilcileri de katıldı. Oturumlarda İzmir Köy Koop Birliği ve ortağı kooperatif başkanları ile havzadaki kooperatiflerin, birlik, oda ve kurum temsilcilerinin, gıda toplulukları ve üreticilerin, çevre ve doğa derneklerinin ve ilgili STK’ların gözlem, değerlendirme ve somut çözüm önerileri gündeme geldi.

“ARILAR KAYBOLURSA HAYAT BİTER”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yaptığı konuşmada, “İklim krizi denilen şey yerkürenin ısınmasına sebep oldu. Peki bu ne demek? Biz 37 derece vücut ısısıyla sağlıklı yaşayan insanlarız. Isımız bir, bir buçuk derece arttığı zaman hastalanırız. Ya midemiz ağrır ya başımız ağrır, bir şey olur yani, bazı belirtiler ortaya çıkar. Yerküremiz de öyle. Son zamanlarda 1 derecenin üzerinde ısındı. Ve artık hasta bir gezegenin üzerinde yaşıyoruz. Şunu biliyoruz ki; eğer dünyamız hastaysa biz de hastayız, eğer o iyiyse biz de iyiyiz. Bizim ona rağmen iyi olmamız mümkün değil. Bir şehir efsanesi midir, bilmem. Sizler benden daha iyi bilirsiniz mutlaka. Eğer arılar kaybolursa yeryüzünde hayat biter derler. Çünkü arıların bambaşka bir fonksiyonu olduğunu bilim anlatır. Arılar kaybolmasın diye ne yapılması gerektiğini bulmak lazım. Bu gezegen ısındıkça ve bu iklim krizinin sonuçları giderek daha çok hepimizi vurdukça arıcılık da bundan payını alacak hiç kuşkusuz. O zaman buna akıl yormak, bununla ilgili bilimin ne dediğini araştırmak ve buradan kendimize dersler çıkarmak mecburiyetindeyiz. O nedenle ben bu toplantının çok kıymetli olduğunu biliyorum. Bu toplantıya emek veren çok değerli hocalarımızı saygıyla selamlıyorum. Her birinin katkısına çok teşekkür ediyorum. Dilerim bu toplantının sonunda ortaya çıkacak dersler, kararlar sizlerin hayatını kolaylaştırır, yapmakta olduğunuz arıcılığın verimini arttırır veya önündeki engelleri kaldırır. Bugün aslında benim programımda buraya gelmek hiç yoktu ama duyunca mutlaka gelmem gerektiğine karar verdim” açıklamasında bulundu.

“2021 MİLAT OLSUN İSTİYORUZ”

Küresel iklim değişikliği üzerinden konuşan Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, “Felaket tellallığı yapmak istemiyoruz ama bu iklim krizi gümbür gümbür geliyor. 2008 yılından bu yana ABD’de başlayan arıların çökme bozukluğu senatoyu toplayıp ‘Burada ne oluyor?’ dedirtiyorsa bizim de burada ‘Sürdürülebilir tarım için var olsun arılar’ lafını kılavuz yapmamız gerekiyor. Biz tarımla geçineceksek, tarım