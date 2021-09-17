Turist beklerken hurda geldİ

17 Eylül 2021 Cuma, 08:14

Ege Bölgesi’nde 2010-2015 yılları arasında altın çağını yaşayan ve yılda 2 milyona yakın turist getiren kruvaziyer turizminde son yıllarda büyük düşüş yaşanıyor. Alsancak, Çeşme, Kuşadası, Marmaris, Bodrum, Fethiye’deki limanlara geçen iki yılda dünya genelini etkisi altına alan salgın ve uygulanan kısıtlamaların da etkisiyle sadece 23 yolcu gemisi yanaştı. Turistin gelmediği İzmir’e bir zamanlar yolcu getiren kruvaziyer gemileri artık hurda olarak gelirken Aliağa’ya söküm için iki yılda 13 gemi getirildi. Deniz turizminde gözde kentlerden olan İzmir 4, Çeşme 2, Fethiye ise 3 senedir bu alanda sıfır çekiyor.

Geçmişteki yoğunluğu mumla arayan limanlarımızın yaşadığı tablo sadece bununla da sınırlı kalmadı. Geçen yıl Kuşadası Limanı’na yanaşan 3 gemiden inen 1642 turiste sevinen Ege, bu yıl da Kuşadası, Marmaris ve Bodrum’daki limanlara yanaşan 20 geminin getirdiği 17 bin 218 yabancı ziyaretçiyle yetinmek zorunda kaldı.

SIFIR ÇEKTİK

Ege’nin limanlarında, 2015’ten itibaren devam eden periyodik düşüş ülkenin tanıtımına da büyük darbe indirdi. Sırasıyla 2015 yılında 844 gemi ve 1 milyon 43 bin 803 yabancı ziyaretçi sayısına erişen Ege’nin 6 ayrı limanında kaydedilen deniz turizmi rakamları, yıllar içinde eriyerek 2016’da 433 gemi ve 512 bin 668 turist, 2017’de 252 gemi ve 250 bin 630 turist, 2018’de 224 gemi ile 202 bin 722 turiste kadar geriledi. 2019 yılında kısmen de olsa hareketlenen kruvaziyer turizminde, Ege’ye yanaşan 287 gemiden inen 272 bin 695 turist ülkemize giriş yaptı ancak aynı yoğunluğun devamı gelmedi.

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DENİZ Ticaret Odası İzmir Şubesi Başkanı Yusuf Öztürk: Küresel salgın nedeniyle geçen yıl dünya genelinde ani bir duraklama başladı, çok sayıda gemi geri dönüşüme gönderildi. Gelecek sezondan itibaren İzmir’de uzun bir sürenin ardından yolcu gemilerini görmeyi umuyoruz. Seferlerin 2022 yılından itibaren ivmesini artıracağını ve sonrasında güçlü bir toparlanma yaşanacağını düşünüyoruz. Nitekim Kuşadası Limanı’na gelecek yıl için alınan 650 rezervasyon iyimserliğimizi artırdı. Yurtdışındaki fuarlarda moralimizi bozmadan tanıtım çalışmalarına devam ediyoruz. Pandeminin gidişatına bağlı olarak seferlerin artacağını düşünüyoruz.

GÜNEY Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu: Bölgemiz özellikle pandemi ve kruvaziyerdeki düşüşten ötürü büyük zarar gördü. Marmaris ve civarındaki bölgenin yüzde 70’i turizm sayesinde işliyordu. Bölgemizin kalkınmasında havayoluyla gelen turist kadar deniz turizmi de çok önemli. Yerel işletmelerimiz turiste bağlı yaşıyordu. Sadece oteller ve konaklama tesisleri değil, yeme içme, alışveriş ve eğlence sektörü bu durumdan olumsuz etkilendi. Hareketli bir limanımız vardı ancak iki yıldır sıfır çekiyoruz. Rakamlar yükselerek giderken her şeyimizi bir anda kaybettik.

EGE Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Danışma Kurulu Başkanı Abdülaziz Ediz: Önümüzdeki iki yıllık süreçte kruvaziyer turizminde toparlanma bekliyoruz. Sadece bizde değil Akdeniz’in genelinde bir duraklama söz konusu. Pandemi de turizm hareketlerini olumsuz etkiledi. Ancak tüm bu olumsuzluklar ortadan kalkmaya başladı ve geleceğe pozitif bakıyoruz. Kruvaziyer turizminde toparlanma bu sene başlıyor diyebiliriz. En geç 2023’te eski günlere döner ve kruvaziyerde yeniden söz sahibi olabiliriz. Limanlarımız önümüzdeki iki senede yeniden hareketlenecek.