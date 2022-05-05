Türk başkonsolosun katili terörist Hampig Sasunyan Erivan'da gözaltına alındı
Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan'ı 1982'de gerçekleştirdiği suikast ile öldüren, terör örgütü 'Ermeni Soykırımı Adalet Komandoları' üyesi Hampig Sasunyan Erivan'da gözaltına alındı.
Bakü merkezli APA haber ajansı, Ermenistan'da bir terör örgütü mensubun gözaltına alındığını duyurdu. APA'nın haberinde, "Ermeni güvenlik güçleri, Ermeni terör örgütü 'Ermeni Soykırımı Adalet Komandoları' (EDAK) üyesi Hampig Sasunyan'ı Erivan'da gözaltına aldı" ifadeleri yer aldı.
Hampig Sasunyan, 1982'de Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan'a düzenlenen suikastte yer alan isimlerden biriydi.
YARGILAMA SÜRECİ
Ermeni terör örgütü 'Ermeni Soykırımı Adalet Komandoları' (ESAK) üyesi Hampig Sasunyan, Ocak 1984'te müebbet cezasına çarptırılmıştı.
Şartlı tahliye tal ebinde bulunan Sasunyan'ın talebi 14 Aralık 2016 tarihinde Kaliforniya’da gerçekleşen şartlı tahliye duruşmasında kabul edilmişti.
Sasunyan, 27 Aralık 2019'da verilen kararla şartlı tahliyeye uygun bulundu ve serbest bırakıldı.
SUİKAST
Türk Başkonsolos Kemal Arıkan, 28 Ocak 1982'de işe gitmek üzere arabasına bindi. Evinin 100 metre kadar ilerisindeki kavşakta durduğunda, pusuda bekleyen iki kişi arabaya yaklaştı ve biri ön camdan, diğeri kapı penceresinden olmak üzere arabayı kurşun yağmuruna tuttu. Kemal Arıkan olay yerinde yaşamını yitirdi. Katiller yakında bekleyen beyaz bir arabaya binerek uzaklaştılar.
Kemal Arıkan'ın koruma istemesine rağmen Los Angeles polisinin bunu gerçekleştirmediği ortaya çıktı. Suikasti terör örgütü ESAK (JCAG-ARA) üstlendi.
Dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan, suikastı kınayan bir açıklama yapmıştı.
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