Türkiye Barolar Birliği'nden 'KPSS' çağrısı
Türkiye Barolar Birliği, soruların çalındığına dair iddiaların olduğu 2022 KPSS'ye girenlere seslendi. TBB, KPSS iddialarını incelediklerini, iptal davası ve suç duyurusu dahil hukuki yolları değerlendirdiklerini belirterek, 'etkili ve şeffaf bir soruşturma' talebinde bulundu.
Türkiye Barolar Birliği (TBB), KPSS sorularının bir yayınevinin testlerindeki sorularla aynı olduğu iddiasına ilişkin açıklama yaptı.
KPSS sınav sorularının bir kısmının bir yayınevi tarafından yayımlanan kitapçıktaki sorularla ve cevap şıkları ile aynı olduğu yönünde ciddi iddialar ve bulgular olduğu belirtilen açıklamada, “Birçok gencimizin geleceğini ilgilendiren bu iddialara ilişkin gerçeğin ortaya çıkartılması için öncelikle ilgili kurumları kamu vicdanını tatmin edecek şekilde etkili ve şeffaf bir soruşturma süreci yürütmeye davet ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.
DAVA AÇACAKLAR DİKKAT!
"Ayrıca söz konusu iddialar Türkiye Barolar Birliği tarafından titizlikle incelenmekte olup, iptal davası ve savcılık suç duyuruları dahil olmak üzere kurumsal olarak izlenebilecek hukuki yollar değerlendirilmektedir" denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Merkezi sınavların iptaline dair dava açma sürelerinin kısalığı göz önünde bulundurularak, bu aşamada bir hak kaybı yaşanılmaması bakımından, sınava giren yurttaşlarımızdan sınavın iptali için dava açmak isteyenlerin İYUK 20/B maddesinde özel olarak belirtilen dava açma süresine dikkat etmeleri gerektiği hususunu kamuoyunun dikkatine sunarız."
KPSS Sınav Sorularıyla İlgili İddialar TBB Tarafından Titizlikle İncelenmektedir— Türkiye Barolar Birliği (@barolar) August 2, 2022
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