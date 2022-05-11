Ücretsiz kümes hayvanı projesi AKP ve MHP’li belediye meclis üyelerine takıldı

11 Mayıs 2022 Çarşamba, 02:00

Manisa’nın Akhisar Belediyesi’nce kırsal kalkınmayı desteklemek, organik yumurta üreterek geleneksel köy tavukçuluğunu yaşatmak amacıyla başlatılmak istenen çiftçilere ücretsiz tavuk projesi, Akhisar Belediyesi Mayıs ayı meclis toplantısında AKP ve MHP’li meclis üyeleri tarafından çekimser karşılandı.

Akhisar Belediyesi, ilçede kırsal kalkınmayı desteklemek, organik yumurta üreterek geleneksel köy tavukçuluğunu yaşatmak için başlattığı ücretsiz tavuk projesi, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hastalık riski olabileceği iddia edilerek reddedilmişti. Akhisar Belediyesi Mayıs ayı meclis toplantısında yeniden gündeme gelen konu, tartışmalara neden oldu.

ORGANİZE ÜRETİME DESTEK

Çiftçiye yönelik tavuk desteğini daha önce birçok belediyenin yaptığına değinen Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Ülkemizde belirli aralıklarla bu projeyi yapan belediyelerimiz var. AKP’li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Belediyesi var. MHP’li Ereğli Belediyesi var. Bu ‘hastalık riski’ AKP ve MHP’li belediyeler tarafından yapılınca sorun olmuyor da CHP’li bir belediye yapınca mı sorun oluyor? Yani kısaca anladık ki, tavuğun bile AKP’lisi CHP’lisi oluyormuş. Memleketimizde AKP’li tavuklar hasta etmiyormuş, CHP’li tavuklar hasta ediyormuş. Onlara onay var ama bize yok. Böyle siyaset yapılmaz. Sizin bu siyasi tavrınız sebebiyle çiftçi en kötü yıllarını yaşıyor. Hizmet üretmek, halka destek olmak isteyenlere engel olmayın” ifadelerini kullandı.

Akhisar Belediye Meclisi’nde yer alan ve çiftçiye aşıları yapılmış 20 adet yumurtacı ırk ücretsiz tavuk dağıtılmasını kapsayan kırsal mahallelere yönelik destek maddesi, AKP ve MHP’li meclis üyelerinin çekimser, CHP ve İYİ partili meclis üyelerinin evet oyu ile Tarım Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na havale edildi.