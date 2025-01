Ucuz et kuyruğunda bekleyen yurttaş isyan etti: 'Bir tek tabut ve mezarımız eksik'

Yayınlanma: 03.01.2025 - 11:59

Güncelleme: 03.01.2025 - 13:04

Van'ın İpekyolu ilçesinde Alipaşa Caddesi'nde bulunan Et ve Süt Kurumu önünde yurttaşlar ucuz et alabilmek için sabah 5'te sıraya girmeye başlıyor. Saat 9'da açılan mağazanın önünde soğuk havaya rağmen bekleyen yurttaşlar, artan hayat pahalılığından dolayı marketten et almalarının mümkün olmadığını belirtti.

"BİZE SIRA GELİR Mİ ONU DA BİLMİYORUZ"

Bir yurttaş, "Saat 6’dan beri sıradayız. Bize sıra gelir mi onu da bilmiyoruz bazen geliyor bazen gelmiyor. Bakarsın biter, bize gidin de diyebilirler" dedi. Emekli bir yurttaş ise, "Biz emekliyiz, asgari ücretin değil emekli derdine düşmüşüz, biz emeklilerin bir tek tabut ve mezarı eksik" diye konuştu.

Bir başka yurttaş da, "Saat 7’den beri sıradayız, bazı arkadaşlarımız sabah namazından beri buradalar. Bugün kıyma mı et mi verecekler onu da bilmiyoruz. Hiçbir şeyim yok, bu ülkede ekonomi asla düzelmez daha kötü gider" ifadelerini kullandı.

"GEÇİNEMİYORUZ, NASIL GEÇİNELİM?"

Ucuz et için 2 saattir kuyrukta beklediğini belirten bir yurttaş ise, "İki saattir buradayız. Namaz kılıp geldim. Ona rağmen önümde 20 kişi var. Bazıları 5 buçuktan beri buradadır. Bu durumdan memnun değilim, 8’de açmaları gereken Et ve Süt Kurumu 9’da açılıyor. Geçinemiyoruz nasıl geçinelim, her şey çok pahalı. Namaz kılıp sıraya girdik bekliyoruz" diye konuştu.