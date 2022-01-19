Ünlü ABD'li bankadan dikkat çeken 'swap' yorumu

19 Ocak 2022 Çarşamba, 15:06

Bu anlaşma Türkiye'nin dördüncü swap anlaşması oldu.

Merkez Bankası (TCMB) yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Merkez Bankası (BAEMB) arasında, BAE dirhemi (AED) ile Türk lirası (TRY) para birimleri için İkili Para Takası anlaşması imzalanmıştır" denildi.

Açıklama şöyle devam etti:

"Swap anlaşmasının nominal büyüklüğü karşılıklı olarak 18 milyar dirhem ve 64 milyar TL'dir"

Aynı bilgileri içeren açıklama TCMB açıklaması ile eş zamanlı olarak BAE Merkez Bankası'ndan da geldi.

REUTERS DUYURMUŞTU

Reuters'da 2021'in son günlerinde yayımladığı kaynaklara dayandırılan bir haberde kısa sürede BAE ve Azerbaycan ile bir swap anlaşmasının tamamlanabileceği belirtilmişti.

Türkiye ve BAE on yıl önce gerçekleşen Arap yaklanmalarından bu yana bölge ülkelerinde nüfuz sahibi olabilmek için birbirleriyle rekabet ediyorlardı. İki ülke Libya'daki iç savaşta karşı tarafları desteklemişti ve ülkeler arasındaki fikir ayrılıkları Doğu Akdeniz ile Körfez Arap ülkeleri arasındaki gerilimde de kendini göstermişti.

İki ülke arasındaki ilişkiler Abu Dabi yetkililerinin 24 Kasım'daki Türkiye ziyaretinde gerçekleşen BAE ile Türkiye arasında bir dizi önemli ekonomik anlaşmanın da imzalandığı süreçle birlikte geride kalma yolunda ilerliyor.

"TÜRKİYE YABANCI PARAYA İHTİYAÇ DUYUYOR"

BAE ile Türkiye arasındaki swap anlaşmasısı 24 Kasım'daki ilk temastan sadece 2 ay içinde sonuçlanarak en hızlı tamamlanan swap anlaşmalarından biri oldu.

Böylece TCMB'nin uluslararası diğer merkez bankalarından sağladığı swap miktarı yaklaşık 28 milyar dolara ulaşmış oldu.

TCMB'nin Çin ile 6 milyar dolar, Katar ile de 15 milyar dolar ve Güney Kore ile 2 milyar dolar olmak üzere toplam 23 milyar dolara ulaşan swap anlaşması bulunuyor. Güney Kore anlaşması kaynaklı swap anlaşmanın üzerinden uzun zaman geçmesine karşın henüz TCMB bilançosuna girmiş değil.

Türkiye TL'deki değer kaybı, yüzde 50'a doğru yükselişini sürdüren enflasyon ve son dönemdeki maliyetli müdahalelerle gerileyen rezervlerini artırmak için yabancı paraya ihtiyaç duyuyor.

ABD'Lİ BANKADAN DİKKAT ÇEKEN YORUM

Goldman Sachs veri sonrası yayımladığı notta, TCMB'nin son dönemde azalan rezervlerinin yakından takip edilmesi gerektiğini belirterek, "Swap anlaşmasını belirgin pozitif etkisi olacak bir gelişme olarak görmüyoruz" dedi.

Swap anlaşmaları ise iki ülke arasında genel olarak lokal para cinsinden ticareti geliştirmek için kullanılıyor. Öte yandan bu anlaşmalar TCMB'nin brüt rezervlerini daha da yukarıya yaşıyor ancak net rezevleri pozitif etkilemiyor.

TCMB'nin kamu bankaları aracılığıyla yaptığı rezerv satışlarla 2019 2020 yılında kendine ait rezervlerinden 128 milyar dolarlık kayıp yaşadı.

Döviz rezervlerine sadece TCMB sahipliğindeki döviz rezervleri olarak hesaplandığında Aralık ayında 20 milyar doları bulduğu hesaplanan müdalhaleler sonrası eksi 60 milyar dolar ile belirgin negatif seviyede.

TCMB açıklamasına göre BAE ile yapılan swap anlaşması iki ülke arasında karşılıklı ticaretin geliştirilmesi yoluyla finansal iş birliğinin daha da güçlendirilmesi amacını taşıyan anlaşma üç yıl süreyle geçerli olacak ve karşılıklı mutabakatla uzatılabilecek.

Reuters'ın daha önce yayımladığı haberlerdeki bilgilere göre TCMB'nin Azerbaycan ve Suudi Arabistan başta olmak üzere yeni swap anlaşmalarına ilişkin görüşmeleri de devam ediyor.