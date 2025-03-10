Ünlü deterjan markasına dev ceza: Testi geçemedi!

Yayınlanma: 10.03.2025 - 10:30

Güncelleme: 10.03.2025 - 10:35

Ünlü deterjan markası Ariel'in, bir reklamında 1 ölçekte temizlendiğini iddia ettiği leke, bakanlığın yaptığı testte 8 yıkamada çıktı. Tanıtımında, rakip ürünlere göre az deterjanla daha iyi temizlik sağladığını ileri süren şirket, yanıltıcı reklam nedeniyle 2,2 milyon lira para cezasına çarptırıldı.

Ünlü temizlik firmalarından Procter & Gamble'ın "Ariel" markası reklamı, Ticaret Bakanlığı'na yapılan şikayetle inceleme altına alındı.

Reklam Kurulu, şirketin televizyon kanallarında yayınladığı "Ariel Hızlı Çözünme Dağ Esintisi" isimli toz deterjanına ait reklamlarda, markanın diğer rakiplerinden daha az deterjanla daha iyi temizlik sağladığı iddiasını inceledi.

Kurul değerlendirmesinde markanın reklamında, hane halkı tercihlerine göre rakiplerinin 2 ölçekle, Ariel'in ise sadece 1 ölçekle temizlediği şeklinde sunum yapıldığı belirtildi.

Ancak bu iddialar için sunulan IPSOS raporunun geçerli olmadığı ve karşılaştırmalı testlerin doğru koşullarda yapılmadığı tespit edildi.

Kurul yazısında, Ariel'in reklamda iddia edilen 'daha az ölçek kullanımı' ve 'bütçe tasarrufu' gibi üstün performansını ispat edemediği belirtildi.

8 KEZ YIKAMAYLA ÇIKTI

Markanın reklamında çeşitli lekelerin bir ölçekle tek yıkamada temizlendiği iddiasına ilişkin yapılan testte kirletilmiş çarşafların sekiz kez yıkandığı belirlendi.

Buna göre ilgili yönetmeliğe aykırı hareket ettiği belirlenen Procter & Gamble hakkında 2,2 milyon lira idari para cezası ve reklamlar durdurma kararı alındı.