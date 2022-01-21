Vali Gül uyardı: Gaziantep'te ikinci dalga uyarısı
Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medyadan peş peşe yaptığı uyarılarla Cumartesi günü ikinci kar yağışı dalgasının geleceğini duyurdu.
Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medyadan peş peşe yaptığı uyarılarla Cumartesi günü ikinci kar yağışı dalgasının geleceğini duyurdu.
Gül paylaşımında, "Sevgili hemşehrilerim, 22 Ocak cumartesiden itibaren bir hafta boyunca Gaziantep'e yoğun kar yağışı bekleniyor. Kar lastiği ya da zinciri takılı olmayan araçların trafiğe çıkmasına müsaade edilmeyecektir. Tatile gidecek kişiler, yol ve hava durumunu takip etsin lütfen" ifadelerini kullandı.
Gül, ardından yaptığı paylaşımda ise yol kenarlarına araç park edilmesi nedeniyle karla mücadele çalışmalarının aksadığını ifade ederek, uyarılarda bulundu. Gül uyarılarını şöyle sürdürdü:
"Yarın yoğun kar yağışı bekleniyor. Ana caddeler başta olmak üzere yollarda düzensiz park eden araçlar çalışmaları olumsuz etkiliyor. Lütfen, kamyon/tır ve binek araçlarınızı uygun yerlere park ediniz. Ulaşımı aksatan araçları trafik ekiplerimiz çekmeye başlayacaklar."
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