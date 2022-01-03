Vali Yerlikaya uyardı: Vaka sayılarında artış görülmekte

03 Ocak 2022 Pazartesi, 14:12

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, son 10 günde kentte koronavirüs vakalarında artış görüldüğünü açıkladı. Yerlikaya, koronavirüsün yeni varyantı Omicran'a karşı 3. doz hatırlatma aşısının mutlaka yapılması gerektiği uyarısında bulundu.

Yerlikaya, maske ve sosyal mesafeye dikkat edilmesi gerektiği hatırlatmasını da yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yerlikaya, şunları söyledi:

"Sağlık Bakanımızın da belirttikleri gibi son 10 günde ilimizdeki vaka sayılarında artış görülmekte. #Omicron’a karşı 3. doz hatırlatma aşısını mutlaka yaptıralım. Virüsteki güç kaybına değil, maskemize güvenelim; sosyal mesafemize dikkat edelim"

Sağlık Bakanımızın da belirttikleri gibi son 10 günde ilimizdeki vaka sayılarında artış görülmekte??#Omicron’a karşı 3. DOZ HATIRLATMA AŞISINI mutlaka yaptıralım!?



VİRÜS’teki güç kaybına değil, MASKE’mize güvenelim;

SOSYAL MESAFE’mize dikkat edelim??-??? https://t.co/ogonlSW1GV — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 3, 2022

Geçtiğimiz Cuma, Omicron varyantı hakkında açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 10 günde vaka sayılarının ülke genelinde iki katına çıktığını söylemişti. Son 10 günde vakaların yüzde 52,3'ünün İstanbul kaynaklı olduğunu belirten Koca, varyanta ilişkin alınması gereken önlemleri 5 maddede sıraladı.