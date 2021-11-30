Valilik uyardı: Saat 15.00’te pik yapacak

30 Kasım 2021 Salı, 12:14

Sivas Valiliği sosyal medya hesabından önemli bir duyuru da bulundu. Duyuru da zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiği vurgulandı.

Valilikten yapılan duyuru şu şekilde:

“İlimiz genelinde etkili olan rüzgarın öğlen saatlerinde çoğalacağı ve saat 15:00'te pik (en yüksek hız) yapacağı tahmin edilmektedir. Bu nedenle çatı uçması, ağaç/direk devrilmesi , soba/baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve benzeri gibi oluşması muhtemel olumsuzlukların önlenmesi için vatandaşlarımızın gerekli tedbirleri almaları ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları önemle rica olunur. Olumsuz durumlarla karşılaşılması halinde; 112 Acili arayarak ilgili kurumlarımızın bilgilendirilmesini sağlayabilirsiniz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur”