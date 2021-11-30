Valilik uyardı: Saat 15.00’te pik yapacak
Sivas Valiliği kent genelinde etkili olması beklenen kuvvetli rüzgara karşı uyarıda bulundu.
Sivas Valiliği sosyal medya hesabından önemli bir duyuru da bulundu. Duyuru da zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiği vurgulandı.
Valilikten yapılan duyuru şu şekilde:
“İlimiz genelinde etkili olan rüzgarın öğlen saatlerinde çoğalacağı ve saat 15:00'te pik (en yüksek hız) yapacağı tahmin edilmektedir. Bu nedenle çatı uçması, ağaç/direk devrilmesi , soba/baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve benzeri gibi oluşması muhtemel olumsuzlukların önlenmesi için vatandaşlarımızın gerekli tedbirleri almaları ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları önemle rica olunur. Olumsuz durumlarla karşılaşılması halinde; 112 Acili arayarak ilgili kurumlarımızın bilgilendirilmesini sağlayabilirsiniz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur”
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