Van'da bir kamyonun kasasından 130 düzensiz göçmen çıktı
Van'ın Muradiye ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan kamyonun kasasında Afganistan uyruklu 130 düzensiz göçmen yakalandı.
Van Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri saat 02.30 sıralarında şüphe üzerine bir kamyonu durdurdu.
Van'ın Muradiye ilçesinde, Kamyonun kasasında yurda yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen 130 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Kamyon şoförü S.A, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenler işlemleri yapılmak üzere ilgili kurumlara teslim edildi.
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