Van'da FETÖ operasyonu: 25 gözaltı
Van'da polisin düzenlediği FETÖ/PDY operasyonunda 25 şüpheli, gözaltına alındı.
Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye üye oldukları öne sürülen, farklı soruşturmalarda gözaltına alınan örgüt üyelerinin ifadelerinde isimleri geçen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, belirlenen adreslere 24- 30 Kasım tarihleri arasında baskınlar yaparak 25 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
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