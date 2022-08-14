Bursa'da faciadan dönüldü: Metronun önüne atladı, vatman son anda durdu
Bursa’da bir kişi yolcu almak için istasyona giren metronun önüne atladı. Vatmanın aracı durdurmasıyla bu kişi kurtulurken, o anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Merkez Nilüfer ilçesi BURSARAY Odunluk İstasyonu'nda, 13 Ağustos Cumartesi saat 20.00 sıralarında bekleyen yolcular arasında bulunan bir erkek, metronun önüne atladı. Vatmanın istasyona yanaşırken yavaşlamasıyla rayların üzerine atlayan kişi, aracın altında kalmaktan kurtuldu.
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