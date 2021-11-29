Yasa dışı su ürünleri avlayanlara 44 bin lira ceza
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı su ürünleri avlayan ve nakleden 6 kişiye, 44 bin 182 lira idari para cezası kesildi. Kontrollerde ele geçirilen 55 kilo deniz patlıcanı da denize döküldü.
Ayvalık'ta 1380 Sayılı Su Ürünleri kanunu kapsamındaki 'Denize Nefes' uygulaması denetimleri 23 Kasım'da başladı. Yasa dışı su ürünleri çıkarılmasını önlemek, yasa dışı su ürünleri nakli konusunda kontrol ve denetimler sağlamak amacıyla başlatılan uygulamaya, Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı sevk ve idaresinde 71 personel katıldı. Yapılan denetimlerde 6 kişiye toplam 44 bin 182 TL idari para cezası uygulandı.
Ayrıca yapılan çalışmalar sırasında İzmir limanına kayıtlı ahşap tekne, 1 kompresör, 4 takım dalış kıyafeti, 4 ağırlık kemeri, 5 çift palet, 3 çift gözlük, 2 el feneri, 1 regülatör, 2 çift patik ile 2 şnorkel, 1 hava kazanı ve 100 metrelik hortuma el konuldu. Yapılan kontrollerde ele geçirilen 55 kilogram deniz patlıcanı da denize döküldü.
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