Yaşlı kadını '500 bin TL' dolandıran şüpheli Ankara'da yakalandı
Sakarya'da kendisini polis olarak tanıtan bir kişi, 71 yaşındaki kadının toplam değeri 500 bin lira olan altın, döviz ve Türk Lirası'nı aldı. Yakalanmamak için sürekli kıyafet ve araç değiştirdiği tespit edilen zanlı, son olarak Ankara'da tutuklandı.
Kendini polis olarak tanıttığı kadının 500 bin lirasını dolandırdığı gerekçesiyle Ankara'da gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Hendek ilçesinde 71 yaşındaki kadını arayan şüpheli, adının organize suçlara karıştığını, bundan kurtulması için de elindeki mücevher ve paraları vermesi gerektiğini öne sürerek mağduru ikna etti.
DEĞERİ 500 BİN LİRA...
Operasyon çok gizli olduğu için diğer güvenlik birimlerine durumun bildirilmemesi yönünde telkinde bulunan şüpheli, kadının adresine gelerek toplam değeri 500 bin lira olan altın, döviz ve Türk Lirası'nı aldı.
Dolandırıcılığın anlaşılması üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay tarihinde kente giriş çıkış yapan 3 bin 500 aracı incelemesinde, kimliği belirlenen zanlının yakalanmamak için sürekli kıyafet ve taksi değiştirdiğini deşifre etti.
TUTUKLANDI
Şüphelinin dolandırdığı para ve mücevherleri alarak Ankara'ya gittiğini tespit eden Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro ekipleri, belirlenen adrese düzenlenen operasyonla A.B'yi (42) yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
İlçedeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, taksiyle adrese gelen şüphelinin, mağdurdan aldığı altın, döviz ve Türk lirası bulunan poşetle olay yerinden yürüyerek ayrılması yer alıyor.
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