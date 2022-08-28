Yatağında morarmış bulunan Aliye bebek, kurtarılamadı

28 Ağustos 2022 Pazar, 14:23

Nefise Sultan Mahallesi Abdulkerim Kılıç Caddesi'ndeki apartman dairesinde Fadimeana Duran, iddiaya göre, 6 aylık bebeği Aliye'yi emzirdikten sonra uyutup yatağına bıraktı. Bir süre sonra çocuğunu kontrol eden Duran, bebeğin morardığını fark etti.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Annenin ihbarı üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Aliye bebek, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

POLİS İNCELEME YAPTI

Aliye bebeğin cansız bedeni, otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırılırken, polis de Duran ailesinin evinde inceleme yaptı.