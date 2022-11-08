Yer: Diyarbakır... ATM sırası bekleyen kadınlar birbirine girdi!
Diyarbakır'da, ATM'lerin bulunduğu alanda 4 kadının sıra nedeniyle kavga etmesi ve erkeklerin ayırmaya çalışması, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Bağlar ilçesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki ATM'lerin önünde; iddiaya göre, para çekmek için sıraya giren 4 kadın, ATM'lerin önünde tartıştı. Kadınlardan birinin küfretmesi üzerine olay, kavgaya dönüştü.
ÇEVREDEKİLER ARAYA GİRDİ
Caddeye taşan kavga, ATM sırasında bulunanlar ve erkeklerin araya girmesiyle sona erdi.
Kadınların kavga etmesi ve ayırmaya çalışanlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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