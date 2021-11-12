Yetişkin: Doğaya zarar veren karşısında beni bulur

12 Kasım 2021 Cuma, 07:16

Türkiye’nin ilk Sakin Şehir unvanına sahip Seferihisar’ın belediye başkanı İsmail Yetişkin, 31 Mart tarihinde aldığı yüzde 54 olan oy oranını yüzde 64’e taşıdığını açıkladı. Yaptırdığı anket sonrası ortaya çıkan başarının 2.5 yılda yaptığı hizmetlerin karşılığı olduğunu söyleyerek, “Yollar, parklar, pazaryerleri yapıyoruz. Üreticiye kooperatiflere destek oluyor, halk market ve seyyar marketler kuruyoruz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ilçeye desteğini eksik etmiyor. Bu hizmetleri gören halk bizi takdir ediyor. Bu yükseliş sadece benim değil, CHP ve çalışma arkadaşlarımın başarısı.

Orhanlı köyünde JES kurulmaması için gece gündüz yurttaşın yanında oldunuz. Davayı kazanan şirket tekrar girişimde bulundu. Ne yapacaksınız?

Doğal kaynakların kullanılmasına ben ve köylüler karşı değil. Şirket köy halkına sormadan, ben yaptım oldubitti mantığı ile hareket etti. Araçları getirdi, ağaçları kesti. Çevreye zarar verdi. Eğer çevreye zarar verirsen belediye, vatandaş, STK’leri karşında bulursun. Doğru yapılan işlere biz karşı değiliz. Yapılacak projelerin köylüye iyice anlatılması gerekirdi. 17 adet kuyu haritası çıkardılar. Köyün, ormanın ve zeytin ağaçlarının ortasında. Yürütmeyi durdurma kararı aldıktan sonra farklı şirket üzerinden tekrar başvuru yapıldı, bu kez daha büyük alan üzerine. Köylü ile birlikte mücadeleye devam edeceğiz. Orhanlı köyü göç veren değil, göç alan bir köy, Bu köyü neden JES’le bitirelim. Bu bölgelere JES yapılması insanların zorla göçe zorlanması demektir. JES’ler insanlara yaşam alanı bırakmıyor. Organik pazarda paya sahip, zeytin ve zeytinyağı ile anılan Orhanlı’nın yeraltındaki değerinden başka yer üstündeki değeri daha fazla. Orhanlı’yı ölüme terk edemeyiz ve izin vermeyiz. Her zaman doğaya zarar verecek her şeyin karşısında duracağız.

Seferihisar’da valiliğin ve Büyükşehir'in jeotermali var. Onun katkısı nedir?

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile valiliğin ortak olduğu jeotermal AŞ var. Bunlar yakın zaman içerisinde Doğanbey bölgesinde günübirlik 200 yataklı kür merkezi yapmak istiyorlar. Tesis, tamamen planlı yapılmış. Çevreye zararı yok. O bölgeye yapıldığında iş istihdamı olacak. İnsan akışı başlayacak. 12 ay turizmin başlangıcı ve yatırımcının gelmesi kolaylaşacak.

Nüfusu 50 bine yükseltmek için halka birinci ikametgâhları taşımak için çağrı yapıyorsunuz. İlçe ne kazanacak?

Nüfus sayısı 50 bin olunca belediyenin statüsü değişiyor. Personel sayısı ile İller Bankası’ndan gelecek payımız artacak. Bizim yazlık ve kışlık nüfusumuz değişken. Kışın 70 bin civarında. Yazın ise 350 bine hatta bayramlarda 600 bine nüfusa kadar çıkıyor. Ama iller bankası bize 45 -50 bin kişiye göre para gönderiyor. Bölgemizde yaşayan yurttaşlara ikametgâhlarını Seferihar’a taşıması konusunda çağrımı yineliyorum.

Görevde 2.5 yıl oldu. Anket yaptırdınız mı?

Oy oranında artış var mı? Girdiğim seçimlerde yüzde 54 oranında oy aldım. Seçim sonrası anket yaptırdım bu oran yüzde 61 oldu. En son yapılan anket ise yüzde 64’ü yakaladık. Bu CHP’nin benim ve çalışma arkadaşlarımın başarısı. Gece gündüz çalışıyor, yollar, parklar, pazaryerleri yapıyoruz. Üreticiye kooperatiflere destek oluyor ilçede kazanılan paranın yine ilçede kalmasını sağlıyoruz. Halk marketler ve seyyar marketler kurduk. Vatandaşın kilometrelerce uzaklıktaki belediye binasına gelmemesi için merkezi yerleri ek hizmet binaları yapıyoruz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ilçeye desteğini eksik etmiyor. Bu hizmetleri gören halk bizi takdir ediyor.

Seferihisar Türkiye’nin en çok mavi bayrağı sahip ilçesi. Bu sayı artacak mı?

Türkiye’de mavi bayraklı sekiz plaja sahip tek belediye biziz. Bu başarıya sahip olmak kolay değil. Temizlik, deniz suyunun temizliği, engellilere sağladığınız şartlara bakılıyor. Biz bunları yerine getiriyoruz. Bir plajımız için başvuru yapacağız. İleride mavi bayrak sayımız artacak.



