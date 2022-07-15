Yıktıkları binanın altında kaldılar
Aydın’ın İncirliova İlçesine bağlı Erbeyli Mahallesi’nde eski bir binayı yıkmaya çalışan iki kişi, yıktıkları binanın altında kaldı. Can pazarının yaşandığı olayda Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’nin anında müdahalesi faciayı önledi. Enkaz altından çıkarılan işçiler hastaneye kaldırıldı.
Aydın'da sabah saatlerinde meydana gelen olayda, köyde bulunan eski binada yenileme çalışması yapmak için binada yıkım çalışması başlatıldı.
Çalışma sırasında binanın bir kısmı aniden yıkılınca bu sırada çalışmakta olan işilerden Ali Y. ve Hilmi Y. enkaz altında kaldı.
Bir can pazarının yaşandığı inşaat alanında enkaz altında kalan işçilerin kurtarılması için çevredekiler 112 Acil Yardım Hattı’nı arayarak yardım istedi.
Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri enkaz altında kalan şahısları kurtararak 112 Sağlık ekiplerine teslim etti. Her iki yaralı da ambulansla hastaneye kaldırılırken jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
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