Yılan hikayesi gibi yol yapımı

Yayınlanma: 14.08.2024 - 10:00

Güncelleme: 14.08.2024 - 10:00

Karayolları Genel Müdürlüğü’ne bağlı Nevşehir-Acıgöl-Aksaray yolunda sorunlar bitmek bilmiyor. Her yıl tadilata alınan yol, kazalarla gündeme geliyor. 70 kilometre uzunluğundaki yolda yıllardır yapılan çalışmalara karşın sorunların devam ettiği öğrenildi. Nevşehir ile Acıgöl arasındaki çift şeritli yolun belli kısımlarının tadilat yüzünden yıllardır tek şeritli olarak kullanıma açılması sürücülere zor anlar yaşatıyor. Daha önce yapılan asfaltlarda dahi yer yer bozuklukların olduğu görülen yolda yurttaşlar yol bağlantılarındaki trafik ışıklandırmaların yetersizliğinden de yakınıyor.

‘HER YIL 5 KİLOMETRE YOL YAPIYORLAR’

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan CHP Nevşehir İl Başkanı Bülent Yumuş, söz konusu yolun 4 yıl önce HELTAŞ isimli bir firmaya verildiğini aktardı. Yumuş, her yıl yolun yalnızca 5 kilometresinin yapıldığına dikkat çekerek “10 kilometrelik çift şeritli yol, uzun süredir tek şerit halinde devam ediyor. Orası trafik bakımından yoğun bir yol olduğu için eğer kış şartlarına kadar yapımı bitmezse çok ciddi kazalar ortaya çıkacak” dedi.

‘AKP’Lİ VEKİLLER DE YAKINIYOR’

Eski CHP Nevşehir İl Başkanı Tayfun Ceyhan da her yıl birbirini takip eden tadilatlar sebebiyle yurttaşların sabrının tükendiğini belirtti. Her dönem trafik kazalarının yoğun yaşandığını, ölümle veya yaralanmalarla sonuçlandığını vurgulayan Ceyhan, “AKP iktidarı hep ‘yapacağız’ dedi. Ama bir türlü sorunu çözmedi. Nevşehir ilinden Acıgöl ilçesine gidinceye kadar yol dubalardan geçilmiyor. AKP’de fiilen şu an görevde olan vekiller de bir araya geldiğimiz zaman bu sorundan dert yanıyor” ifadelerini kullandı. Sorunun ‘en az 10 yıldır’ devam ettiğine dikkat çeken Ceyhan, “O yolun sorunlu olmayan bir şeyi yok. Bir kangren oldu orası. Ne hikmetse orada o yolların işine başlayanlar zenginliğine zenginlik katıyor” dedi.

TADİLAT BİR DE CAN ALDI

Nevşehir-Aksaray yolunun Alayhan köyü yakınlarında yapılan asfalt çalışmaları kapsamında 9 Ağustos’ta iş kazası yaşandı. İşçi Sait Simit, kullandığı greyderle, yapım çalışması için dökülen asfaltı düzeltirken o sırada iş makinesinin kenarında asfalt düzelten Faruk Özer'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Özer, greyderin altında kalarak yaşamını yitirdi. 4 çocuk babası Faruk Özer’in cansız bedeni, otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Operatör Sait Simit ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.