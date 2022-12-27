Yılbaşına sayılı günler kala Meteoroloji’den o illere kar uyarısı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi, yarın öğle saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli kar yağışı beklendiğini bildirdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, yarın beklenen yağışların öğle saatlerinden itibaren Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin kıyılarında kuvvetli yağmur (21-50 kg/m2), iç kesimlerinin yükseklerinde yer yer kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olacağı uyarısı yapıldı.
Açıklamada, perşembe sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
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