Yılbaşında panik yaratmıştı: Pompalı saldırgan tutuklandı

03 Ocak 2022 Pazartesi, 16:57

Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Saray Mahallesi'nde, 31 Aralık 2021 tarihinde meydana gelen olayda, F.S.’ye ait Arpacı sokakta bulunan iş yerine gelen M.R.A., yanında getirdiği pompalı tüfekle işyerine ateş açtı.

Açılan ateş soncunda işyerinde bulunan K.Ş. yaralanırken, şüpheli şahıs yaralı kadını da yanına alarak silah zoruyla gasp ettiği bir ticari araçla kaçmaya çalıştı.

POLİSLE KOVALAMACAYA GİRDİ

M.R.A., polisle girdiği kovalamaca sonrasında olayda kullandığı suç aletiyle birlikte yakalanırken, yaralı kadın Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen olayın şüphelisi M.R.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.