Yılın en başarılı belediye başkanı Karaca seçildi!
Kamu Görevlileri ve Çalışanları Derneği Genel Başkanlığı tarafından düzenlenen törende yapılan anket ve saha çalışmaları sonucu Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya ‘yılın en başarılı belediye başkanı’ ödülü verildi.
Muğla’nın Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya ‘yılın en başarılı belediye başkanı seçildi.
Törende CHP önceki dönem milletvekili ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, önceki dönemlerde Bakanlık görevinde bulunmuş olan, Yaşar Topçu ve Hasan Gemici ile CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal da ödül aldı. Karaca’ya ‘yılın en başarılı belediye başkanı’ takdim edildi.
Ödülü alan Karaca, “Bu ödülü bizlerin her zaman yanında olan ve desteğini esirgemeyen Fethiye’de yaşayan yurttaşlarımız adına aldık. Fethiye’miz için, çocuklarımızın geleceği için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
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