Yolcu otobüsü kamyona çarptı: 9 yaralı
Mersin’in Tarsus ilçesinde yolcu otobüsünün kamyona çarpması sonucu 9 kişi yaralandı.
Kaza, Çamtepe Mahallesi D-750 Karayolu Tarsus - Pozantı istikameti Çamtepe gişelerine yakınında meydana geldi. İddiaya göre, M.K. idaresindeki 33 DK 757 plakalı yolcu otobüsü, yol üzerinde bulunan göbekten karşıya geçmekte olan Y.K.’nın kullandığı 33 AIF 481 plakalı kamyonun sol arka köşesine çarptı. Çarpma sonucu otobüs refüjlere çarparak durabildi.
İhbar üzerine olay yerine intikal eden Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, otobüs içerisinde sıkışan muavin Metin İşveren’i sıkıştığı yerden çıkartı. Kazada otobüste bulunan 30 yolcudan 8’i çeşitli yerlerinden yaralandı.
Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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