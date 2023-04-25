Yolun karşısına geçen bisikletli adama otomobil çarptı

Bursa’da caddenin karşısına geçmek isteyen bisikletli şahsa süratle gelen otomobil çarptı. Kazanın etsiyle savrulan adam hastanede tedavi altına alınırken, o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İHA
Yayınlanma: 25.04.2023 - 11:54
Yolun karşısına geçen bisikletli adama otomobil çarptı
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Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Kıbrıs Etibank üzerinde bir bisiklet sürücüsü ile otomobil sürücü arasında kaza meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde bisikletli bir şahıs yolun boş olduğunu düşünerek kendisi için yanan kırmızı ışığa aldırış etmeyip caddenin karşısına geçmeye çalıştı. Tam bu esnada İstanbul Yolu istikametine hızla seyir eden otomobil sürücüsü frenleyemeyip bisikletli şahsa çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan bisikletlinin yardımına çevredeki yurttaşlar koştu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkez’ine bildirilmesiyle gelen sağlık ekipleri yaralıya yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla en yakın hastaneye sevk etti. Kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansırken, polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

Öte yandan, hastaneye kaldırılan şahsın durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Bursa bisiklet otomobil kaza

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