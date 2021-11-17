Yük treni motosiklete çarptı: 2 ölü
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yük treninin çarptığı motosikletteki 2 kişi, hayatını kaybetti.
Olay, sabah saatlerinde Adıyaman'ın Gölbaşı'na bağlı Tecirli köyü yakınlarına meydana geldi.
Malatya'dan Adana'ya giden yük treni, hemzemin geçitte Nizam Kurmaz (51) yönetimindeki plakasız motosiklete çarptı. Kazada, motosikletteki Hayrettin Kıyak (60) yaşamını yitirdi, sürücü Kurnaz ise yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kurmaz da kurtarılamadı.
Nizam Kurmaz ve Hayrettin Kıyak'ın cenazeleri otopsi için morga konuldu.
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