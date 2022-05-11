Yunanistan Cumhurbaşkanı duyurdu: Türkiye ile diyalog istiyoruz
Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakelaropulu, Türkiye ile diyalogdan yana olduklarını bildirdi.
Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, Yunan Devlet Televizyonu ERT'e verdiği röportajda, iç meselelerin yanı sıra uluslararası gelişmeler ve Yunanistan'ın dış politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Katerina Sakelaropulu, Türkiye ve Yunanistan'ın komşu iki ülke olduğunu vurgulayarak, "Barış ve sükunet dolu uzun süreçler geçirdik. Komşuların birbirlerine ihtiyaçları vardır. Son dönemde Meriç'te ve Ege'de gördüğümüz gibi zor zamanlarımız da oldu. Bence Yunanistan diyalog istediğini belirtmekle iyi yapıyor. Diyalog istiyoruz. Komşularımızla diyalog olmalı" diye konuştu.
'UKRAYNA-RUSYA SAVAŞI HERKESİ ŞAŞIRTTI'
Sakelaropulu, Cumhurbaşkanlığı görevine başlamasıyla birlikte tüm Yunanistan'ı ziyaret etme ihtiyacını ve isteğini hissettiğini belirterek sınır bölgelerine sık sık yaptığı ziyaretlere ilişkin şunları söyledi:
"Bu bölgelerde yaşayan insanlar, özle şartlarda yaşıyor. Ada Yunanistan'ı ve dağlık bölgeler özel şartlara sahip. İletişim zorlukları var. İzole edilmiş hissetmeleri ve kendilerini bir şekilde unuttuğumuzu hissetmeleri iyi değil."
Sakelaropulu, Ukrayna savaşının herkesi şaşırttığını ifade ederek, Ukraynalıların Avrupa değerleri için savaştığını, bu nedenle de Avrupa'dan büyük destek gördüğünü kaydetti.
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