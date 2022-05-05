Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı
Edirne’de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı.
Uzunköprü ilçesi yakınlarındaki 1’inci derece askeri yasak bölgede kontrol yapan güvenlik güçleri, Yunanistan'a kaçmaya çalışan H.T., İ.Y., G.U., Z.U. ve M.A.'yı yakaladı.
FETÖ şüphelisi oldukları belirlenen 5 kişi, gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.
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