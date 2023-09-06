Ziraat Mühendisi Mesut Özmenay tehlikeye dikkat çekti: 'Tarım sektörü üretim kriziyle karşı karşıya'

Yayınlanma: 06.09.2023 - 10:45

Güncelleme: 06.09.2023 - 10:45

Ziraat Mühendisi Mesut Özmenay, ekim ayında yapılması planlanan buğday, arpa, yulaf, çavdar, tritikale ve çeltik üreticilerine yönelik mazot ve gübre desteği öncesi iktidara çağrıda bulundu.

Özmenay, çiftçilere verilmesi planlanan mazot ve gübre desteğinin zamanında ve yeterli bir şekilde sağlanmamasının, çiftçileri üretimden soğuttuğunu söyleyerek, bu durumun ülkenin gıda üretimi ve ekonomik istikrarını tehlikeye attığını belirtti.

Üretim yapılamamasının ülke genelinde ekonomik istikrar açısından büyük bir tehdit oluşturduğuna dikkat çeken Özmenay, çiftçinin somut destek talep ettiğini aktardı.

İKTİDARA ÇAĞRI YAPTI

Çiftçilerin yeterli destek alamadığı için öfkeli olduğunu da söyleyen Özmenay, bu durumun tarım sektörünün çökmesine yol açabileceğine dikkat çekerek, çiftçilere yapılacak mazot ve gübre desteğinin acilen artırılması gerektiğini ve desteklerin kesintisiz bir şekilde verilmesi için iktidarın daha etkili bir şekilde hareket etmesi gerektiğini söyledi.

"SOMUT ADIMLAR ATILMALI"

Tarım politikalarının tamamen gözden geçirilmesi ve çiftçilerin ekim yapma isteğini teşvik edecek somut adımların atılması için çağrıda bulunan Özmenay, çözüm önerilerini şöyle sıraladı: