Ziraat Türkiye Kupası'nda hakemler belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Turu'nda oynanacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Turu'nda salı ve çarşamba günü oynanacak 10 karşılaşmada görev alacak hakemler belli oldu.
Oynanacak karşılaşmalar, başlama saatleri ve görev yapacak hakemler şöyle:
YARIN;
13.00 Kasımpaşa - Kocaelispor: Burak Şeker
15:00 Atakaş Hatayspor - Nasadoge Menemenspor: Burak Pakkan
17:00 Fraport Tav Antalyaspor - GZT Giresunspor: Fırat Aydınus
18:30 Trabzonspor - Beypiliç Boluspor: Tugay Kaan Numanoğlu
21:00 Galatasaray - Altaş Denizlispor: Volkan Bayarslan
ÇARŞAMBA;
13:00 Aytemiz Alanyaspor - Mardin 1969 Spor: Oğuzhan Çakır
15:00 Vavacars Fatih Karagümrük - Bodrumspor: Yaşar Kemal Uğurlu
17:00 Adana Demirspor - Ankaraspor: Bülent Birincioğlu
18:30 Göztepe - Yılport Samsunspor: Arda Kardeşler
21:00 Fenerbahçe - Afjet Afyonspor: Turgut Doman
Video Haberler
- Kadıköy'de yan baktın cinayeti
- İstanbul'da bir yoksulluk öyküsü
- Kazada yaralandı: 'Çek kanka güzel çek'
- Zincirlikuyu'da araç alev aldı
- Metro istasyonunda intihar girişimi
- Ünlü şarkıcıyı klip çekiminde yılan soktu
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt geldi
- AGİ nedir? AGİ düzenlemesi kimin işine yaradı?
- 'Yeliz'den CHP'lilere skandal sözler
- 'Acil onay' için çarpıcı değerlendirme
En Çok Okunan Haberler
- 3. dozda yat etkiler belli oldu
- Soylu, Erdoğan'ın fotoğrafına ne diyecek?
- BDDK'den 5 kişi hakkında suç duyurusu
- İmamoğlu'ndan Soylu'ya sert sözler
- Dolarda gözler yeni tedbir paketine çevrildi
- Merkez Bankası yeni dolar kuru rakamını açıkladı
- Soylu, İmamoğlu'nu hedef aldı
- Alkol ve sigaraya bir zam daha geliyor
- Akşener'den İBB'ye 'terör teftişi' açıklaması
- The Economist’ten çarpıcı 'ekonomi' analizi