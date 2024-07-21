“1970’lerde İsveç’ten 1000 otomobil sipariş edip teslimattan sonra ödeme yapmayan İsveç’in her yıl yılda iki kere ihtar’da bulunduğu ülke hangisidir?
Bu akşam Milyoner'e damgasını vuran 100 bin TL'lik sorunun cevabı araştırılıyor. "1970'lerde İsveç'ten 1000 otomobil sipariş edip teslimattan sonra ödeme yapmayan İsveç'in her yıl yılda iki kere ihtar'da bulunduğu ülke hangisidir?
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğu ile her Pazar akşamı seyircileri ekran başında keyifli dakikalar yaşatan Kim Milyoner Olmak İster'in 21 Temmuz günü ekrana gelen son bölümünde yarışmacıya yöneltilen "1970'lerde İsveç'ten 1000 otomobil sipariş edip teslimattan sonra ödeme yapmayan İsveç'in her yıl yılda iki kere ihtar'da bulunduğu ülke hangisidir? sorusu için araştırmalar başladı. Peki, “1970’lerde İsveç’ten 1000 otomobil sipariş edip teslimattan sonra ödeme yapmayan İsveç’in her yıl yılda iki kere ihtar’da bulunduğu ülke hangisidir?
"1970'lerde İsveç'ten 1000 otomobil sipariş edip teslimattan sonra ödeme yapmayan İsveç'in her yıl yılda iki kere ihtar'da bulunduğu ülke hangisidir?"
A-KOLOMBİYA
B-NORVEÇ
C-KUZEY KORE
D-MEKSİKA
İŞTE YANIT:
C-KUZEY KORE
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